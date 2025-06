Clamoroso il CorSera – ” Il Milan pensa a Osimhen per l’attacco ! Ma ad una condizione… “

Ha del clamoroso la notizia riportata dall’edizione odierna del Corriere della Sera: il Milan starebbe seriamente pensando a Victor Osimhen per rinforzare il proprio reparto offensivo. Uno scenario inaspettato e clamoroso, chwe si potrebbe concretizzare ad una condizione: la cessione di Rafael Leao, che permetterebbe ai rossoneri di avere sia la liquidità per pagare il cartellino, sia per l’ingaggio. Ecco un estratto dell’articolo:

“Finché c’era Giuntoli alla Juventus, il nigeriano era un obiettivo di Madama. Ora potrebbe diventare un target per i rossoneri, più avanti nell’estate, qualora si dovessero privare di Leao nel mirino del Bayern”.