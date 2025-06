Cds – ” Napoli su Ndoye e Beukema, richiesta shock del Bologna ! Manna al lavoro per abbassare la cifra “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla trattativa che il Napoli sta conducendo con il Bologna per Dan Ndoye e Sam Beukema: due profili fortemente apprezzati da Antonio Conte, che stravede soprattutto per il difensore olandese. Il club rossoblù però spara altissimo: 80 milioni per tutti e due i giocatori. Ecco un estratto dell’articolo:

” Restando in Italia, continuano i contatti con il Bologna per Dan Ndoye e Sam Beukema. Molto elevate, in questo momento, le richieste: 45 milioni per l’esterno svizzero e 35 per il difensore olandese. Manna lavora per limare entrambi i prezzi, ma in questo momento si sta concentrando molto su Beukema: nell’operazione potrebbe entrare Alessandro Zanoli come contropartita tecnica. “