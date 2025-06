Cds – ” Il Napoli torna su Nunez del Liverpool, l’uruguaiano vuole tornare protagonista “

Arrivano importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe pronto per provare ad acquistare Darwin Nunez, attaccante del Liverpool. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Darwin Nuñez, uruguaiano del Liverpool, 26 anni il 24 giugno, è in risalita in attacco: le credenziali sono quelle giuste, ha forza fisica straripante e qualità. È una forza della natura. E fino a quando ha giocato con continuità al Benfica ha collezionato gol a raffica e che poi, soprattutto nell’ultima stagione, con i Reds è finito un po’ fuori dal centro del villaggio. Ora ha voglia di tornare protagonista. L’Al-Hilal ci ha provato anche per lui, dopo il no di Osi: nada. “