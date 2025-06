Cds – ” Il Napoli punta a rinforzarsi sulle fasce, pronto l’assalto per il talento brasiliano “

Arrivano importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo di nuovo gli occhi su Igor Paixao, esterno offensivo attualmente in forze al Feyenoord. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli, però, cerca gol. Assolutamente, inevitabilmente: sono 16 quelli che ha messo insieme Igor Paixão con il Feyenoord in Eredivisie, 25 anni il 28 giugno, lo stesso giorno di nascita di De Bruyne; più 2 in Champions. Brasiliano, punta e salta, tira e rifinisce: 14 assist in campionato, 19 comprese le coppe”.