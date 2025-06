Cds – ” Frenata del Napoli per Zhegrova, scelta voluta da Conte: ecco il perchè “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un importante retroscena di calciomercato per quanto riguarda il Napoli: infatti Antonio Conte avrebbe deciso di non far affondare il colpo per Edon Zhegrova, ala del Lille. Il motivo ? A quanto pare, il mister leccese vorrebbe spostare David Neres sulla fascia destra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Edon Zhegrova del Lilla, 26anni, vecchio obiettivo in pugno fino a quando Conte non ha cominciato a fare valutazioni relative a Neres: se David sarà inquadrato a destra, allora andrà a completare la coppia con Politano e saranno loro a contendersi la maglia da titolare la prossima stagione. ”