C’è un nome nuovo per il mercato del Napoli: Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan. A riportare la notizia è Fabrizio Romano su X, il calciatore è molto apprezzato da Conte che lo considera un elemento importante per la sua mediana. I due club ne stanno parlando e a Musah piacerebbe molto l’idea di trasferirsi in azzurro. Non dovrebbero esserci problemi a soddisfare le richieste contrattuali dello statunitense, c’è da trovare l’accordo con i rossoneri.