Il Pisa pensa a due giocatori del Napoli: i dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, il Pisa ha messo nel mirino due giocatori in uscita dal Napoli. Il primo è Giovanni Simeone, l’attaccante lascerà quasi sicuramente gli azzurri e la squadra toscana sogna il grande colpo. Nel Pisa ci ha già giocato il padre Diego e i rapporti sono rimasti ottimi in tutti questi anni. Dal Cholo sono arrivati messaggi di congratulazioni al club dopo la promozione in A e potrebbe essere uno sponsor importante. L’altro nome è Alessio Zerbin. L’esterno è rientrato dal prestito al Venezia e cerca una nuova piazza per rilanciarsi. Il Presidente Giuseppe Corrado è un suo grande estimatore e proverà a portarlo in Toscana.