Dopo Natan non si fermano le cessioni: il Cagliari si prepara a riscattare Caprile

Il Napoli ha cominciato i primi movimenti in uscita per la prossima stagione. Dopo l’addio definitivo di Natan, riscattato dal Betis, ora si prepara a salutare anche Elia Caprile. Come riporta Kiss Kiss Napoli, il Cagliari è pronta a riscattare il portiere dopo sei mesi ottimi in Sardegna. Nelle casse azzurre entreranno altri 8 milioni che si aggiungeranno al tesoretto messo da parte da ADL per la nuova campagna acquisti. In attesa del rinnovo di Meret (firma imminente), il Napoli cerca un nuovo vice per la prossima stagione, Sfuffet non rientra nei pieni e farà ritorno al Cagliari.