De Maggio: “Accordo totale Napoli-Gutierrez! Manna ora cerca quello con il Girona”

Non solo De Bruyne e Marianucci, il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata e sta provando a piazzare un altro colpo. Come riporta Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal, gli azzurri hanno trovato l’accordo con Miguel Gutierrez, terzino sinistro in forza al Girona: “C’è l’accordo con Gutierrez per un contratto quinquennale. Ancora da trovare quello con il Girona, nei prossimi giorni il ds Manna proverà l’affondo decisivo con la società spagnola”.