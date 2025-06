Tuttosport – Ngonge ai saluti: ci pensa il Torino

Sono tanti i calciatori che andranno via dal Napoli quest’estate, uno di questi è Cyril Ngonge. Il belga ha trovato pochissimo spazio quest’anno con Conte e sta cercando una nuova piazza per rilanciarsi. Come riporta Tuttosport, il ds Manna è a lavoro per cercare di piazzare l’esterno azzurro, probabilmente in prestito con diritto di riscatto. Sarà difficile recuperare i 19 milioni spesi nel gennaio dello scorso anno, ma una soluzione verrà trovata. Ci pensa il Torino, in granata potrebbe finalmente trovare la fiducia mai concessa da Conte questa stagione.