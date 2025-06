Rafa Marin al passo d’addio: è promesso sposo del Villareal

Il Napoli sta lavorando per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda la difesa, Juan Jesus ha rinnovato il suo contratto per un altro anno, mentre per Marianucci si aspettano solo le visite mediche prima di ufficializzarlo. Come riporta Tuttosport, non ci sarà spazio per Rafa Marin che saluterà gli azzurri in questa sessione di mercato. Lo spagnolo era già stato vicino all’addio a gennaio, adesso siamo veramente ai saluti, con il Villareal pronto a tornare alla carica dopo averci provato nel mercato invernale.