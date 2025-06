Folorunsho torna a Napoli ma solo di passaggio: ci pensa il Torino con il nuovo tecnico Baroni

Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino. Dopo una stagione finita senza aver centrato la qualificazione alle coppe europee, Baroni ha lasciato la Lazio e ha trovato subito una nuova squadra. Il Torino ha salutato Vanoli e non ha perso tempo ad ufficializzare il nuovo tecnico. Come riporta Gianluca Di Marzio, con l’insediamento dell’ex Lazio sulla panchina granata, si apre la possibilità di una nuova destinazione per Folorunsho. Il centrocampista farà ritorno a Napoli dopo l’esperienza con la maglia della Fiorentina, ma sarà solo di passaggio. Baroni ha già allenato con successo Folorunsho ai tempi del Verona e potrebbe diventare un obiettivo concreto nelle prossime settimane.