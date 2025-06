Come riporta Tmw, Gabri Veiga è pronto a diventare un nuovo giocatore del Porto. Chiusura ormai ad un passo, con il club Portoghese che verserà 15 milioni nelle casse dell’Al Ahli per il 90% dei diritti del calciatore. A questi verranno aggiunti altri 3-4 milioni di bonus in caso di successi con il nuovo club. Veiga ha dovuto rinunciare a circa il 90% dello stipendio che percepiva in Arabia (13 milioni circa all’anno). In arrivo a breve l’ufficialità dell’operazione.