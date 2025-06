Calciomercato Napoli: rilancio del Galatasaray per convincere Osimhen ad non andare all’ Al Hilal

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport L’ A-Hilal vuole stringere anche per il centravanti: Victor Osimhen. Il fatto, però, è che il Galatasaray sta facendo di tutto per convincere Osi a non lasciare lstanbul: e per riuscire nella missione ha proposto un importante ritocco all’attuale ingaggio da 10 milioni, portandolo fino a 16 milioni. Una proposta shock. Dall’altro lato, dicevamo, c’è l’AI-Hilal: Osimhen aspira a guadagnare 40 milioni di stipendio a stagione per accettare il trasferimento in Saudi, ma le parti sono ancora distanti. La trattativa continua, soprattutto dopo l’ufficialità dell’arrivo di Inzaghi, ma al momento la proposta più concretaè quella del Galatasaray.