CdS: Grande concorrenza per Leoni: questa la valutazione che ne fa il Parma

Giovanni Leoni, baby difensore del Parma, ha fatto impazzire tutti. Chivu lo ha messo al centro del suo progetto e il classe 2006 ha ben figurato nel finale di stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, le big di A hanno già messo gli occhi sul calciatore, ultima il Milan con Max Allegri. La valutazione è di circa 15 milioni, ma i ducali sperano che si scateni un asta che coinvolga anche Inter e Napoli interessate da tempo a Leoni. Da Parma comunque si augurano di trattenere il difensore almeno un altro anno, per non interrompere il percorso di crescita iniziato, e che con l’approdo in una big potrebbe subire un piccolo rallentamento.