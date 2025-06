Ultime di mercato: il Napoli riflette per David

Interessanti sviluppi riportati ieri sera dal giornalista esperto di mercato Ciro Venerato, nel corso della trasmissione televisiva Domenica Sportiva Estate.

Da giorni si racconta come in dirittura di arrivo il passaggio dell’attaccante svincolato Jonathan David al Napoli, sembra invece che “Conte ha chiesto una pausa di riflessione, pertanto il ds Manna si è rifatto vivo con l’Udinese per Lucca, col Liverpool per Nunez e con il Manchester per Hojlund”.

Per Venerato sono invece da smentire alcuni nomi che recentemente circolano con insistenza: “nessun interesse da parte della società azzurra per Guirassy del Borussia e Gyokeres dello Sporting Lisbona”, poche speranze anche per il sogno di ingaggiare il portiere della Nazionale “vera fake news quella che accosta Donnarumma al Napoli”.

Infine, trova conferme l’interesse per un esterno “potrebbero arrivare Zhegrova del Lille o Lee Kang-in del PSG” e resta sempre in piedi l’obiettivo Frattesi “vero pallino di Conte”.