A breve il rinnovo di Meret, ma serve un altro portiere

Sempre criticato, ma comunque spesso fondamentale, il portiere del Napoli Alex Meret pare prossimo a rinnovare con il sodalizio azzurro; il nuovo accordo dovrebbe essere formalizzato per due stagioni.

Il friulano ha dimostrato negli anni di essere affidabile e il Napoli può tranquillamente puntare su di lui come prima scelta, anche nella prossima stagione che vedrà gli azzurri nuovamente impegnati in Champions.

Resta da affrontare in questa sessione di mercato il nodo della seconda scelta per la porta. Alex già in passato ha dimostrato di soffrira (come con Ospina) la concorrenze di un altro portiere altrettanto bravo; stavolta il ruolo di dodicesimo deve cadere su un profilo pronto e di esperienza.

Al momento in rosa ci sono Scuffet e Contini; auspicabile per entrambi una collocazione da titolare in una realtà più consona alle loro potenzialità. Forse con troppa fretta si è lasciato partire Caprile: il ragazzo soffriva la panchina ma a Cagliari ha subito dimostrato il suo valore tanto che sembra scontato il riscatto e – probabilmente – la cessione di Elia, per monetizzare e consentire al ragazzo di continuare la sua crescita in un club più prestigioso.

Finora poche voci di portieri accostati al Napoli. Da Torino filtra l’interesse per Milinkovic Savic, altra voce riguarda lo svincolato – e ingombrante – spagnolo Kepa di proprietà del Chelsea e quest’anno in prestito al Bournemonth.

Scelta non semplice, ma è vietato sbagliare il dodicesimo per la prossima stagione.