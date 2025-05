Tmw – Napoli su Adli: il francese è in scadenza con il Milan e piace per un motivo

Il Napoli è al lavoro per regalare al suo allenatore (Conte vicino alla permanenza) una squadra competitiva già dai primi di giugno. Il reparto più interessato è il centrocampo che al momento vanta solo 4 giocatori: McTominay, Gilmour, Anguissa e Lobotka (in attesa di De Bruyne e capire se Billing verrà riscattato o meno). Tmw parla di un interessamento degli azzurri per Yacine Adli, calciatore francese tornato al Milan dopo la parentesi alla Fiorentina. Adli è in scadenza e potrebbero servire meno di 10 milioni per acquistarlo (cifra del riscatto non esercitato dalla Fiorentina. Il francese piace molto alla dirigenza azzurra per la sua duttilità, può giocare sia da regista che da mezz’ala, e Manna lo sta seguendo da molto vicino. Sono tanti i nomi sul nome del taccuino del ds azzurro e quello dell’ex Fiorentina è sicuramente da tenere d’occhio.