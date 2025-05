Il Mattino – Tanti calciatori da dover piazzare: ecco chi rientra dai prestiti

Il ds Manna avrà tanto lavoro da fare quest’estate per piazzare gli esuberi in casa Napoli. Come riporta Il Mattino, ci sono tanti calciatori che rientreranno dai prestiti e che faranno nuovamente le valigie: “Se per Osimhen c’è già la fila (con 75 milioni che finiranno nelle casse del club) e Natan verrà riscattato dal Betis (9 milioni), per altri il ritorno a Napoli sarà solo di passaggio. Bisognerà trovare una nuova sistemazione ai vari Zerbin, Lindstrom, Cajuste, Folorunsho, Cheddira e Caprile (nel caso in cui non venisse riscattato dal Cagliari)”.