Fabrizio Romano, esperto di mercato, scrive sul suo profilo X il futuro di Conte a Napoli per la prossima stagione. Ecco cosa riporta:

“Il Napoli è fiducioso di mantenere Antonio Conte come capo allenatore per la prossima stagione. Il Presidente De Laurentiis ha parlato nuovamente oggi con Conte con un contatto diretto e positivo. La risposta definitiva arriverà presto, ma il Napoli ora spera che Conte resti. Finora non è mai stato un capitolo chiuso o concluso“.