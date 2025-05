Di Marzio: “Conte-Napoli, c’è fiducia per continuare. La situazione”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sui suoi social, Conte non è così certo di lasciare Napoli. Ecco cosa scrive:

“Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi – in attesa di rivedersi entro sabato per la decisione definitiva – si stanno aprendo seri spiragli perché Antonio Conte possa restare. Aumenta la fiducia, cauta, in attesa che l’allenatore sciolga definitivamente le riserve. I ragionamenti sono profondi, durante il summit di ieri sono state chiarite diverse cose e il club ha dato garanzie a Conte di voler costruire una squadra importante, nel segno della continuità in un campionato prossimo con tanti cambiamenti di panchina”.