Sportmediaset – Oggi possibile incontro ADL-Conte, il tecnico ribadirà la sua volontà di andare alla Juve. Le ultime su De Bruyne, David e Sudakov

Come riporta Sportmediaset, potrebbe già esserci oggi l’incontro alla Filmauro tra ADL e Conte per parlare del futuro del tecnico. Futuro che però appare già scritto. Conte ha scelto di tornare alla Juve, sarà una risoluzione consensuale e non ci sarà nessun indennizzo da parte dei bianconeri per riportarlo a Torino. De Laurentiis si è gia mosso per Allegri: proposto biennale da 6 milioni più bonus.

Sul fronte mercato: De Bruyne in dirittura d’arrivo. Accordo per David, nodo clausola al momento unico ostacolo al buon esito della trattativa. Sudakov e famiglia hanno accettato la proposta economica del Napoli, ora c’è da convincere lo Shakhtar Donetsk.