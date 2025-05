Repubblica – Il Milan punta forte su Allegri! Ieri i primi contatti con il tecnico

Come riporta Repubblica, Max Allegri è il primo obiettivo della panchina del Milan. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza del Napoli e già ieri ci sono stati i primi contatti. Un nome che mette d’accordo tutti: dal nuovo ds Tare che lo apprezza da tempo all’ad Furlani che riconosce nel tecnico grande carisma e personalità nel gestire i calciatori. La decisione di puntare con insistenza su Allegri deriva anche dal fatto che le alternative sono diventate impraticabili: De Zerbi continuerà la sua avventura al Marsiglia, Italiano dovrebbe rinnovare con il Bologna e Sarri non è in buoni rapporti con il ds Tare.