Il Mattino – Manna già al lavoro per la prossima stagione: ecco alcuni nomi sondati dal ds

Come riporta Il Mattino, nonostante i dubbi sul futuro allenatore del Napoli, Giovanni Manna si sta già muovendo sul mercato per anticipare la concorrenza. L’obiettivo è puntellare la difesa, finita spesso in emergenza con i ripetuti infortuni di Buongiorno e Juan Jesus. I nomi più in voga sono quelli di Kiwior dell’Arsenal e Beukema del Bologna. Il primo conosce bene il calcio italiano e gli azzurri lo seguono da più di un anno. Il secondo è stato uno delle rivelazioni dei rossoblu e da due stagioni è diventato il punto fermo di Motta prima e di Italiano poi. Oltre al difensore, nel Bologna si seguono il centrocampista Ferguson e Riccardo Orsolini“.