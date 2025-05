Romano: “Il Napoli ci sta provando per Frattesi, il punto”

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Youtube, il Napoli ha messo gli occhi su Frattesi dell’Inter. Ecco cosa ha dichiarato:

“Frattesi non è tra gli incedibili dell’Inter, qualora ci dovesse essere l’offerta giusta sia il club che il giocatore la prenderanno in considerazione. Circa un mese fa dicevamo che Frattesi per il Napoli è un obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo: gli azzurri ci lavorano da tempo per anticipare l’eventuale concorrenza di altre squadre. Ma non ci sono stati passi avanti decisivi per dire che il Napoli è in pole position per prendere Davide Frattesi. Posso confermare che il Napoli è la squadra che sta chiamando con più insistenza per avanzare almeno nelle intenzioni, ma non c’è ancora una trattativa imbastita tra le parti. I partenopei sono tra le squadre più interessate al centrocampista nerazzurro, ma anche l’Atletico Madrid e il Manchester United hanno sondato in modo concreto. In Italia anche la Roma monitora la situazione”.