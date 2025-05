Sky, Marchetti: “Valutazioni in corso su David. Se De Bruyne accetta…”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato delle due trattative più calde in casa Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Gli agenti di David sono andati via al termine dell’incontro con il club. Ancora niente è stato concordato, il Napoli dovrà fare delle valutazioni. Bisogna capire come giocheranno gli azzurri perchè David è una punta e una punta c’è già in rosa. Inoltre il suo acquisto a parametro zero implica costi di commissioni elevate e uno stipendio importante. In questo momento le attenzioni maggiori sono per De Bruyne, potrebbe essere lui il vero colpo estivo. Il belga darebbe grande lustro al mercato estivo del Napoli, mettendo in chiaro le ambizioni del club. Su David non è stata presa ancora una decisione, mentre se De Bruyne accetta, si chiude a prescindere da tutto”.