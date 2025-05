Milan su Meret: ritardo sul rinnovo e possibili segnali negativi

Fino a poche settimane fa, il rinnovo di Alex Meret sembrava cosa fatta, adesso tutto potrebbe essere cambiato. La trattativa pare essersi fermata e da diverso tempo non si hanno notizie sull’operazione. Tuttosport parla di possibili segnali negativi e di una sua probabile partenza in estate a zero in caso di mancato rinnovo. Sempre il giornale rivela di un interesse del Milan, con il dt Geoffrey Moncada che ha effettuato diversi sondaggi per l’estremo difensore azzurro, Svilar e Carnesecchi. Al momento Meret è concentrato sul finale di stagione, potrebbe anche essere questo il motivo del silenzio dell’ultimo periodo. C’è uno Scudetto da conquistare, poi si parlerà di mercato e di rinnovo.