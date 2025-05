Il Torino vorrebbe dare Savic al Napoli in cambio di un giocatore: ecco di chi si tratta

Milinkovic-Savic è stato uno dei migliori portieri quest’anno e il Napoli lo vorrebbe come vice Meret per la prossima stagione. Come riporta Tuttosport, i granata sono consapevoli della probabile partenza dell’estremo difensore e si stanno già muovendo per il sostituto. L’obiettivo numero uno è Elia Caprile, di proprietà del Napoli ma che a fine stagione potrebbe essere riscattato dal Cagliari. In caso di permanenza in A della squadra sarda, il riscatto sarebbe quasi automatico e nelle casse azzurre entrerebbero circa 8 milioni di euro. Il Torino spera in uno scambio con Savic senza dover passare per il Cagliari.