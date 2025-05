Moretto: “Vicinissimo l’accordo con Florentino Luis, presentata offerta verbale per Sudakov, i dettagli”

Arrivano aggiornamenti importanti per due operazioni di mercato del Napoli. Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, ha rivelato questo sul canale You Tube di Fabrizio Romano: “Vicinissimo l’accordo con il centrocampista Florentino Luis del Benfica. Proposto contratto di cinque anni e stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione. Serve ancora l’accordo con il Benfica, nei prossimi giorni il club azzurro deciderà se affondare il colpo. Per Sudakov presentata offerta verbale allo Shakhtar di 35 milioni più 5 di bonus pagabili in cinque anni. Anche qui, il Napoli dovrà decidere se portare la trattativa fino e in fondo”.