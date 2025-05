La Juventus vuole Osimhen, offerti 80 milioni ma il Napoli fa muro: i dettagli

La Juventus vuole Osimhen. Come riporta Tuttosport, c’è un grande rapporto tra Giuntoli e l’agente del calciatore così come con lo stesso Osimhen, ma la trattativa resta in salita. Il Napoli vorrebbe cederlo all’estero per 75 milioni, il valore della clausola che non è valida per l’Italia. De Laurentiis ha rispedito al mittente l’offerta bianconera di 80 milioni, ribadendo che per meno di 100 milioni l’affare è impossibile. Il calciatore ha uno stipendio importante e al momento le uniche squadre che possono garantirglielo sono in Arabia Saudita. L’Al Hilal è pronto a ricoprirlo d’oro con 30 milioni a stagione. Al momento il nigeriano fa muro, vorrebbe continuare a giocare in Europa e spera in un top club.