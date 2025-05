Calciomercato Napoli – Tutti i nomi seguiti per l’attacco, tra suggestioni e ritorni di fiamma: i dettagli

Negli ultimi giorni il nome di Jonathan David è stato accostato a più riprese al Napoli, ma la trattativa per il canadese resta complicata. Grande concorrenza, stipendio importante e commissioni alte da corrispondere all’agente bloccano al momento le manovre degli azzurri. Come riporta Il Mattino, il Napoli segue diversi giocatori in attacco, tra Italia, Inghilterra e appunto Francia dove milita David. In Italia il nome più caldo è Bonny del Parma, profilo giovane che piace da tempo. Domenica sarà un occasione importante per osservarlo da vicino e magari portare avanti il discorso con i ducali. L’altro nome del nostro campionato è Lucca, ma non è ai primissimi posti della lista del Napoli. In Inghilterra si continua a monitorare Garnacho, ma la richiesta dello United resta alta. Sempre in casa Manchester si segue Hojlund, che potrebbe essere inserito in uno scambio con Osimhen, al momento però non c’è nulla di concreto. Infine in uscita dal Liverpool si sta monitorando Darwin Nunez. L’uruguaiano è stato vicino all’ Al-Nassr a gennaio per 70 milioni, trasferimento saltato negli ultimi giorni di mercato.