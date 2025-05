Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il Liverpool non sarebbe in corsa per De Bruyne. Ecco cosa rivela:

“Il Liverpool non è in trattativa per Kevin De Bruyne, non ci sono stati approcci né contatti tra il giocatore belga e i Reds. Il centrocampista ha parlato con diversi club tra i quali i Chicago Fire. Non si sa ancora la scelta che prenderà De Bruyne, ma quello che ci tengo a chiarire è che non ci sono trattative tra il Liverpool e il giocatore”.