Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X, il Napoli farebbe sul serio per De Bruyne e svela un retroscena. Ecco di cosa si tratta:

“De Bruyne a Napoli è una cosa che può andare fino in fondo. Il retroscena importante: nell’ultima settimana la signora De Bruyne è stata segretamente in città per visitare un paio di appartamenti. Quindi la disponibilità è totale, il Napoli pronto a offrire un biennale con opzione”.