Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli sarebbe pronto a fare un tentativo per Kevin De Bruyne, ormai in uscita a parametro zero dal suo Manchester City. Su di lui c’è anche l’interesse del Liverpool, ma Manna punta a grandi obiettivi per la prossima stagione. Seguiranno aggiornamenti.