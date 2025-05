Obiettivi Napoli – Manchester United ci prova per Milinkovic-Savic del Torino

Nelle settimane scorse il nome di Milinkovic-Savic è stato accostato a più riprese al Napoli. L’idea del club è quella di affiancare a Meret un secondo portiere di livello e il serbo quest’anno ha dimostrato di esserlo. Come riporta Fabrizio Romano, ora sul giocatore è forte lo United che ha avviato i primi contatti tra le parti. Gli inglese non sono per nulla soddisfatti del rendimento dell’ex Inter Onana e hanno individuato in Savic il portiere del futuro. Nel contratto del granata è presente una clausola di 20 milioni, cifra accessibile a diversi club, per questo motivo Il Manchester vuole bruciare i tempi.