GdS – Solet vuole il Napoli: concessa corsia preferenziale agli azzurri

Il Napoli sta cominciando a pianificare la prossima stagione e nell’imminente incontro tra Conte e ADL si parlerà anche di mercato. Un colpo è già stato fatto: il difensore Marianucci dell’Empoli, per il quale mancano solo le firme. Ci sarà un altro acquisto in quel ruolo, con diversi nomi già sondati nelle ultime settimane. Uno dei più interessanti è senz’altro quello di Oumar Solet dell’Udinese. Arrivato ad ottobre da svincolato, è stato uno delle rivelazioni non solo dei bianconeri ma dell’intero campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore ha concesso una corsia preferenziale al Napoli che ci sta seriamente pensando.