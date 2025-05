Il nome di Federico Gatti era finito sul taccuino del Napoli nelle settimane scorse. Il ds Manna lo conosce bene e gli sarebbe piaciuto regalarlo a Conte per la prossima stagione. Come riporta Fabrizio Romano, il difensore è però pronto a prolungare il suo contratto con i bianconeri fino al 2030. Affare ormai in dirittura d’arrivo e cifre già accordate: 2 milioni di euro a stagione