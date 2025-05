Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato a Terzo Tempo Calcio Napoli dei rinnovi di Alex Meret e Anguissa: “La trattativa tra il Napoli e Meret è ancora in corso. Non ha ancora rinnovato perchè c’è un ma che riguarda l’uscita da questo contratto e le due parti hanno idee diverse. Anguissa ha scelto di non rinnovare”.