Obiettivi Napoli – Juve forte su Sudakov: presentata prima offerta allo Shakhtar

Ben Jacobs, giornalista GiveMeSport e TalkSport, ha parlato di un forte interesse della Juventus per Sudakov. Giuntoli voleva già portarlo tempo fa al Napoli e ora sta cercando di anticipare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. il giornalista parla di un’offerta già recapitata allo Shakhtar e allo stesso giocatore. Oltre a Napoli e Juve, sull’ucraino ci sarebbe anche un club di Premier. Proprio ieri Sudakov ai microfoni di Tmw ha dichiarato di essere onorato dell’interesse del Napoli e che un’esperienza in Italia sarebbe qualcosa di speciale.