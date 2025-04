Il Napoli ha messo gli occhi sul giovane Alvaro Montoro, esterno argentino in forza al Velez. Come riporta Il Mattino, il ds Manna lo sta seguendo da diverso tempo e il contratto in scadenza potrebbe agevolare la trattativa. per il diciottenne, la possibilità di giocare nel Napoli sarebbe un sogno e come per tutti gli argentini lo stadio Maradona rappresenterebbe qualcosa di incredibile. Nelle prossime settimane potrebbe esserci l’affondo decisivo.