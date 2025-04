Al-Hilal su Osimhen: arabi pronti all’assalto prima del Mondiale per Club

L’Al-Hilal vuole regalarsi un grande colpo di mercato prima dell’inizio del Mondiale per Club. Il club saudita aveva inizialmente stanziato un budget per provare a convincere Momo Salah, ma alla fine l’esterno ha rinnovato con il Liverpool. Ben Jacobs, giornalista di GiveMeSport, ha riportato di un nuovo interesse per Victor Osimhen. E’ già da un anno che per il nigeriano ci sono forti sirene dall’Arabia e il prossimo mercato potrebbe essere quello buono per un suo trasferimento. Dopo un anno in prestito al Galatasary, ad oggi le strade per Osimhen sono due: la Premier, con il Manchester in pol, o un’esperienza in Arabia.