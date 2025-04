Il futuro di Pasquale Mazzocchi potrebbe essere lontano da Napoli. Come riporta Tmw, il terzino azzurro è seguito dal Parma, che proverebbe l’assalto solo in caso di permanenza in Serie A. Mazzocchi, chiuso in azzurro da capitan Di Lorenzo, potrebbe decidere di lasciare la squadra della sua città per una nuova stimolante sfida ed essere finalmente titolare. Magari vincendo prima qualcosa qui e coronare il suo sogno da quando era bambino.