Sky, Marchetti: “Orsolini al Napoli? Solo per un’offerta irrinunciabile”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Orsolini e dell’ipotesi Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Orsolini sta facendo una grande stagione. Il Napoli lo ha cercato qualche anno fa, oggi è uno dei calciatori più apprezzati in Serie A. Il Bologna non vuole cederlo e punta al rinnovo, solo davanti ad un’offerta davvero importante potrebbe vacillare. E’ un giocatore troppo importante per i rossoblu, che vogliono confermare il piazzamento Champions per il secondo anno di fila. L’obiettivo è quello di trattenerlo e disputare nuovamente la competizione europea insieme”.