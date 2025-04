Repubblica – Il Napoli lavora all’arrivo di un esterno, Orsolini nel mirino

Non solo l’eroe di Bologna, con quel goal all’Inter Orsolini è diventato anche quello di Napoli e dei suoi tifosi, che hanno esultato come se avessero segnato gli azzurri. Eppure in passato c’è stata la possibilità di vedere Orsolini all’ombra del Vesuvio e come riporta Repubblica ci sono ancora contatti tra i due rispettivi club. Contratto in scadenza nel 2027, l’esterno rossoblu a fine stagione dovrà decidere se sposare per sempre la causa Bologna o accasarsi in un altra squadra con ambizioni più alte. Il Napoli dovrà prendere almeno un altro esterno con la Champions perché il solo Politano farebbe fatica. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per l’esterno italiano, che da qualche anno sta dimostrando di meritare una squadra importante e dopo l’ultimo goal i tifosi azzurri sicuramente approverebbe il suo arrivo.