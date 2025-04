Il futuro di Osimhen è ancora in bilico. Ne ha parlato Tuttosport: “Il nigeriano piace tanto alla Juventus, ma il suo futuro molto probabilmente non sarà in Italia. La clausola di 75 milioni vale solo per i club esteri e trattare con ADL è proibitivo. Difficilmente il patron del Napoli cederà il suo calciatore ad una diretta concorrente. La destinazione più probabile per Osimhen è la Premier o in alternativa l’Arabia Saudita”.