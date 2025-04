Sky, Marchetti: “Manna a lavoro per regalare a Conte una grande squadra. Ecco alcuni calciatori seguiti”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Manna sta lavorando intensamente per regalare una grande squadra ad Antonio Conte. Dovrà essere sicuramente ampliata perchè ci sarà la Champions. Ci sono tanti nomi seguiti già da gennaio, come Lorenzo Pellegrini che non era un titolare inamovibile della Roma prima e non lo è ora. In difesa piacciono Gatti e Solet. Marianucci dell’Empoli è un operazione ormai chiusa. Si guarda molto in Italia perchè all’estero c’è molta concorrenza, ma il Napoli farà un mercato internazionale. L’obiettivo è crescere anno dopo anno e rendere questa squadra sempre più forte e completa”.