Juve fuori dalla corsa per Osimhen? Tuttosport: “Costo proibitivo”

La Juventus è in lotta per la Champions e raggiungerla sarebbe fondamentale in ottica mercato. Come riporta TuttoSport, i bianconeri stanno già pensando ai possibili rinforzi per l’anno prossimo, non sarà rivoluzione ma qualcosa di importante verrà fatto. Il reparto offensivo potrebbe essere quello più interessato a cambiamenti, con la posizione di Vlahovic sempre più in bilico. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento per Victor Osimhen, ma il giornale boccia questa ipotesi. La clausola è già molto alta (75 milioni), in più non è valida per l’Italia e bisognerà trattare direttamente con ADL. Più facile arrivare ad Hojlund, ormai ai margini del progetto del Manchester United. Potrebbe arrivare anche un esterno e il nome più interessante è quello di Ademola Lookman.