Cajuste farà ritorno al Napoli se Ipswich retrocede: la situazione

Jens Cajuste ha lasciato il Napoli in prestito la scorsa estate per accasarsi al Ipswich Town in Inghilterra. Nel contratto del calciatore è stata inserita una clausola per il riscatto obbligatorio in caso di salvezza degli inglesi, che molto probabilmente non si attiverà. Questo perchè l’Ipswich Town è attualmente a -12 dalla zona salvezza a sette partite dalla fine del campionato e servirebbe solo un miracolo per evitare la retrocessione. Come riporta Nicolò Schira su X, il suo eventuale ritorno al Napoli sarà solo momentaneo, non rientrando di fatto nei piani di Antonio Conte.