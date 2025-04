Juan Jesus in scadenza ma vuole restare al Napoli: valutazioni in corso del club

Juan Jesus è in scadenza e il suo futuro è ancora incerto. Quest’anno quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente, sfornando ottime prestazioni e mostrando grande attaccamento alla maglia e ai tifosi. Sembrava certo il suo addio, ma come riporta Il Mattino, negli ultimi mesi qualcosa potrebbe essere cambiato: “Per il brasiliano è possibile un rinnovo di altri 12 mesi, il difensore ha dimostrato a Conte di essere un elemento leale e affidabile”. Quest’anno compirà 34 anni, il prossimo contratto potrebbe essere l’ultimo prima del ritorno in patria. Il Napoli ci pensa, intanto Juan Jesus ha già fatto capire a più riprese che il suo desiderio è quello di continuare in azzurro.