Il Napoli ha esercitato la clausola di rinnovo fino al 2027 per Anguissa ma la sua permanenza non è certa: i dettagli

Il Napoli ha esercitato la clausola a suo favore per rinnovare il contratto di Zambo Anguissa fino al 2027. Come riporta Il Mattino, i procuratori del camerunese hanno però chiesto al club un adeguamento, ritenendo troppo basse le cifre pattuite tre anni fa. Il calciatore è seguito dal Monaco, ma il ds Manna ha tranquillizzato gli agenti, promettendo loro un incontro a fine stagione. Oggi e per i prossimi due mesi l’unica cosa a cui pensare saranno le ultime partite, con uno Scudetto ancora in ballo è troppo presto per dedicarsi ad altre questioni.